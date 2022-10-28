Kilis'te terör operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te terör operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Türkiye'de silahlı terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli ile silahlı terör örgütü PKK/PYD/YPG adına faaliyet gösteren Suriye uyruklu 2 şüpheliye yönelik 13-27 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

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