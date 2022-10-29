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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kilis yorganı"nın tescil edilmesi yorgan ustalarını sevindirdi

AA

"Kilis yorganı"nın tescil edilmesi yorgan ustalarını sevindirdi

KİLİS (AA) - Kilis yorganının Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından coğrafi işaretle tescil edilmesi yorgan üreticilerini sevindirdi.

Yorgan ustası Hasan Kaya, AA muhabirine, 42 yıldır yorgancılık yaptığını, bu mesleği canlı tutmaya çalıştıklarını anlattı.

Kilis yorganlarının alt kısmının patiska kumaştan, üst kısmının ise ipek satenden yapıldığını, yaklaşık 200 deseninin bulunduğunu dile getiren Kaya şöyle konuştu:

"Her ne kadar yorgancılık mesleği bitme noktasına da gelse ben ve esnaf arkadaşlarım mesleği canlı tutmaya çalışıyoruz. Kilis yorganları dünyaca tanınan Türkiye'de bilinen Kilis ile özdeşleşmiş bir üründür. Kilis yorganının tescil edilmesine çok sevindik. Emeği geçen başta Kilis Valisi Recep Soytürk'e ve Belediye Başkanı Servet Ramazan'a teşekkür ediyoruz. Yıllarca bu anı bekledik. Yorganımızın tescil edilmesiyle birlikte el emeği göz nuru ürünlerimizi daha rahat sergileyip satabileceğiz."

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