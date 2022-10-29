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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

AA

Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi

KİLİS (AA) - Kilis'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kilis Valiliğince Canpolat Paşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resepsiyonda bir konuşma yapan Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet'in 99. yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 104. yıl dönümü kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla başlayan Kurtuluş Savaşı'nın 30 Ağustos'ta zaferle taçlandığını belirten Soytürk, Atatürk'ün Kilis'e gelişinde Türkiye Devleti'nin batmayacağını, ilelebet kalacağını ilan ettiğini kaydetti.

Soytürk, sohbet ettiği davetlilerin bayramlarını da kutladı.

Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel pasta protokol tarafından kesildi.

Resepsiyona, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Serdar Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

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