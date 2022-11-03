Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK/PYD mensubu tutuklandı

KİLİS (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yakalanan terör örgütü PKK/PYD mensubu Kilis'te tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'de 2015-2022 yılları arasında terör örgütü PKK/PYD bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelinin Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Şüpheli ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Kilis'e getirilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.