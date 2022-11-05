CHP heyeti, Kilis'te partililerle bir araya geldi

KİLİS (AA) - CHP heyeti, 17 Kasım'da Kilis'e gelecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programı öncesi partililerle bir araya geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adana Milletvekili Orhan Sümer ve Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, partilerinin il başkanlığını ziyaret etti.



Burada basın toplantısı düzenleyen heyetten CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salgından sonra bütün Türkiye'yi adım adım gezdiğini belirtti.

Karabat, 6'lı masanın 6 saatte adayını belirleyeceğini ifade ederek "6'lı masadaki herkes temel sorunun memleket olduğunu biliyor ve o kaygı ile bir araya geliyor. Adayımızı doğru yerde ve doğru zamanda açıklayacağız." diye konuştu.



Heyet üyeleri, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.





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