Kilis'te 8 yılda 511 öğrenciyi lisanslı sporcu yaptı

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde antrenörlük yapan Mehmet Akdağ, dezavantajlı mahallelerdeki çocukları bocce sporuyla tanıştırarak 8 yılda 511 öğrencinin lisanslı sporcu olmasını sağladı.

Yaklaşık 16 yıl önce bocce sporuyla üniversitede tanışan Akdağ, 6 yıl bu sporu yaptıktan sonra Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde bocce antrenörü olarak göreve başladı. Kentte bocce sporuyla ilgilenen olmadığı için sporcu arayışına giren Akdağ, okul taramalarına giderek bu alanda yetenekli öğrencileri belirlemeye başladı. .

İlk zamanlarda zorlansa da yılmayan Akdağ, yaklaşık 8 yılda 511 lisanslı sporcuya ulaştı. Dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara yakın olması için Hacı Mehmet ve Nimet Erman Zeytçioğlu İlkokulunda okul müdürünün desteğiyle bocce sahası kuran Akdağ, hem bu okulda hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğündeki sahada sporcuları şampiyonalara hazırlıyor.

Dezavantajlı mahallelerdeki öğrencileri bocce ile tanıştırmayı başaran Akdağ, hem öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor hem de imkansızlıklara rağmen şampiyonluklar elde ederek bu sporu kentte yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Antrenör Mehmet Akdağ, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldan beri Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev yaptığını anlatan Akdağ, kente geldiğinde bocce sporuyla ilgili hiçbir çalışmanın olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Tamamen sıfırdan başladık ve sıfırdan sporcular seçerek bunları belli noktalara taşıdık, taşımaya da devam ediyoruz. Göreve başladığımda okul taramalarına çıkmıştım. Birçok okulda tarama yaptım ama bu okuldaki öğrenci potansiyelinin hem daha yetenekli olduğunu fark ettim hem de okul müdürümüzün destekleri doğrultusunda bu okulu pilot okulu seçtim. Bunu artısını çok fazla bir şekilde görmüş olduk. Okul bahçesinde bir bocce sahası oluşturdum."

Dezavantajlı bir bölgedeki çocuklara sportif eğitimler verdiklerini aktaran Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların eğitim ve spordan başka yapabilecekleri başka bir meşguliyetin olmadığı dezavantajlı bir bölge. Çocuklara biz bunu yapmazsak bu çocuklar farklı yerlere kayarlar, farklı alanlara giderler. İstemediğimiz olumsuz durumlarda görürüz. Amacımız bu çocukları bu alanlardan uzak tutmak. Onlara sportif eğitim vererek belirli bir başarı kitlesi yakalamak."

Kilis'te bocceye başladıklarında olumsuz tepkilerle karşılaştığını ancak yılmadığını belirten Akdağ, 8 yılda 511 lisanslı sporcusunun bulunduğunu, aktif olarak müsabakalara katılan, antrenmanlara gelen sporcu sayısının 71 kişi olduğunu ifade etti.

Türkiye şampiyonlukları ve çeşitli dereceler elde ettiklerini vurgulayan Akdağ, "2017 yılından bu yana hiç boş yılımız olmadı. En son bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu Anadolu Yıldızları Ligi'nde 3 bölgede katıldığımız her turnuvada hep birinci olduk. En son final turunda da takımım o birincilikleri süsleyerek erkeklerde Türkiye şampiyonu oldu." diye konuştu.

Akdağ'ın sporcularından Irmak Ferah da 7'nci sınıfa gittiğini, 3 yıldır bu sporla ilgilendiğini belirterek sporun kendisine güven getirdiğini ifade etti.

Sporcu Berat Kaya ise antrenörü ve arkadaşları sayesinde bocce sporuyla tanıştığını, bu sporu eğlenerek yaptığını anlattı.

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