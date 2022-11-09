TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kilis'te partisinin il başkanlığının açılışına katıldı:

KİLİS (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasi partiler arasındaki diyalogların her zaman sürmesinden yana olduğunu belirtti.

Sarıgül, partisinin Kilis İl Başkanlığının açılışının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye Değişim Partisi'nin, demokrasiyi, insan haklarını, bireyin mutluluğunu ve kültürlerin barış içerisinde yaşamasını savunduğunu belirten Sarıgül, Türklerin ve Kürtlerin kardeş olduğunu vurguladı.

Mustafa Sarıgül, bir gazetecinin, AK Parti'nin HDP ile görüşmesine ilişkin sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Keşke bu iki parti arasında geçmişte çok ağır tartışmalar olmamış olsaydı. Ama olan tartışmalara rağmen demokrasi içerisinde siyasi partilerin birbirleriyle görüşmelerini son derece doğal karşılıyorum. HDP, Türkiye'de 5,5 milyon yurttaşın oyunu almış bir siyasi partidir. Demokrasi içerisinde farklı şeyler düşünebiliriz ama toprağımızda, bayrağımızda, ulusal birliğimizde aynı düşünmemiz lazım. HDP'ye çağrım şudur. Mutlaka terörle aralarına duvar çektiğini açıklamalılar ve mutlaka Türkiye partisi olma yolunda emin bir şekilde ilerlemeliler. Ben, siyasi partiler arasındaki diyalogların her zaman sürmesinden yanayım. Zaman zaman fikir, görüş ayrılıkları olabilir. Ama bu farklı görüşler araya duvar çekmek değildir. Türkiye'nin meselelerini masaya yatırarak, Türkiye'nin problemlerini çözme yolunda siyasi partilerin kendi aralarındaki görüşmeleri, son derece yararlı görüyorum. Bu görüşmeler her zaman devam etmeli."

- "TOGG, Türkiye için önemli bir gelişmedir"

Parti olarak her zaman hayırlı olan yatırımların yanında olduklarını aktaran Sarıgül, "TOGG, Türkiye için önemli bir gelişmedir. O yatırım günü bizzat açılışa da katıldım. Bazı okumuş cahiller, bazı azgın azınlıklar TOGG'nin açılışına katıldım diye bizi eleştirdiler. Canları sağ olsun ama onlar bilsin ki ben devletimizin, özel sektörün bir yatırımına gittim ve destek verdim. Yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. TOGG yerlidir. Çünkü isim hakkı Türkiye'dir, tasarımı bizdedir, Türkiye'de üretilmektedir. Dünyanın neresine satılacaksa bu marka Türkiye'ye aittir. Türkiye markalarıyla güç kazanır. Herkes gururla o TOGG'u kullanmalı." dedi.

Sarıgül ve beraberindekiler, daha sonra Kilis Ceza İnfaz Kurumu önünde af çağrısında bulundu.



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