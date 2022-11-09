Kilis'te 550 konut için kura 17 Kasım'da çekilecek

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KİLİS (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde Kilis'te, 17 Kasım'da kura çekileceği bildirildi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kilis'te yapılacak 550 konutun hak sahiplerini belirleme kurasının 17 Kasım'da çekileceğini belirtti.

Karataş, 4 bin 146 başvurunun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kura çekimini Kilis Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirilecektir. İlimiz genelinde 4 bin 146 başvurudan 550 hak sahibi noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımızın da ev sahibi olabilmeleri adına ilave konut projeleri için çalışmalarımız devam etmektedir. İlimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olmak üzere emeği geçen herkese hemşerilerimiz adına teşekkür ederim."

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