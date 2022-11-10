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Kilis'te atıl durumdaki araziler köylüye gelir getirici ağaç türleriyle yeşeriyor

AA

Kilis'te atıl durumdaki araziler köylüye gelir getirici ağaç türleriyle yeşeriyor

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Kilis Orman İşletme Müdürlüğü, köylüye gelir getirici Antep fıstığı, badem, sumak, fıstık çamı gibi türlerle orman vasıflı atıl durumdaki arazileri yeşillendiriyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce dağlık alanlardaki atıl araziler işlenerek geçen yıl 1230 dekar alana köylülere gelir getirici fidan dikildi.

Fidanlar yetiştiğinde köylülere teslim edilecek bu alanlar, yöre halkına gelir kapısı olacak.

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Mehmet Demirsoy, AA muhabirine, köylerde birçok farklı uygulamalarının olduğunu söyledi.

Köy halkını kalkındırmak amacıyla birçok gelir getirici tür fidan diktiklerini belirten Demirsoy, "Köyün, yörenin toprak yapısına göre köy halkını kalkındırmak amacıyla birçok çeşitli tür diktik. Antep fıstığı, badem, sumak, fıstık çamı gibi türlerle köy halkını hem kalkındırmak hem de boş bulunan orman arazilerini vasıflandırarak çeşitli projeler uyguluyoruz. Geçen sene 1230 dekar alanda bu gibi çalışmalar yapıldı. Bu sene yaklaşık 5 bin dekar alanda çeşitli çalışmalar yapılacak." diye konuştu.

- Yöre halkına gelir kapısı olacak

Atıl arazileri değerlendirdiklerini dile getiren Demirsoy, şunları kaydetti:

"Orman vasıflı ve işlemeye müsait durumda olan bütün orman arazilerini değerlendiriyoruz. Atıl durumda bulunan bu arazinin toprak işlemesi yapılarak 160 dekarlık alana 5 bin 500 Antep fıstığı, 15 bin badem, 5 bin fıstık çamı dikildi. İlerleyen zamanlarda buralar köylüye teslim edilecek. Antep fıstığı ekonomide çok önemli bir paya sahip. Bu ağaçlardan da elde edilen gelirlerin hepsi de köylüler tarafından kullanılacak. Bu alan da köylülerin gelir kapısı olacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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