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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te yapımı tamamlanan hastanenin bir bölümü Cumartesi açılacak

AA

Kilis'te yapımı tamamlanan hastanenin bir bölümü Cumartesi açılacak

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, bir bölümü Cumartesi günü hizmete başlayacak Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Kilis'te Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesini açılış öncesi basın mensuplarıyla ziyaret eden Soytürk, burada gazetecilere, Cumartesi günü açacakları hastanenin son kontrollerini yapmak ve çalışmaları yerinde görmek için bir arada bulunduklarını söyledi.

Son kontrollerin yapıldığını anlatan Soytürk, yeni hastanenin çok modern ve özel hastaneden daha güzel bir eser olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığıyla görüştüklerini ifade eden Soytürk, "Sağlık Bakanlığımız yakın bir tarihte ek 415 tane sağlık personeli görevlendirecek. Bir kaç ay içerisinde inşallah onlar da başlamış olacak. Dolayısıyla var olan hastanemizin yanında bir büyük hastane daha hizmete girmiş olacak. Kilis'imiz sağlık hizmetlerinden çok daha modern, ferah alanda hizmet alma imkanına sahip olacak. Biz bugün bir kere daha devletimizle gurur duyduk. Cihazlarla, binanın büyüklüğüyle, hizmet alanıyla, her şeyiyle hazırız. Allah nasip ederse Cumartesi günü hizmetlerimizin bir bölümü burada, bir bölümü de eski hastanede devam edecek." dedi.

Soytürk, Aralık ayının başında hastanenin açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da 2020 yılının başlarında hastanenin temelinin atıldığını anımsattı.

Hastanenin yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu aktaran Arık, şöyle konuştu:

"400 yataklı bir hastane şeklinde inşa edilmiş durumda. Eski hastanemiz de kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi olarak kullanacağız. Yine orada bir acilimiz var. Acilimizde yine çocuk ve kadın doğum acilleri orada bakılacak. Ayrıyeten psikiyatri, cildiye poliklinikleri, fizik tedavi, diyaliz, kemoterapi orada devam edecek. Diğer bildiğimiz branşlarda burada devam edecek. Hastanemiz yeni, modern cihazlarla donatılmış. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve diğer emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz."

Kilis Devlet Hastanesi Başhekimi Fazıl Arısoy ise eski hastane ile birlikte kentteki yatak kapasitesini iki katına çıkartarak 600 yatağa ulaştıklarını söyledi.

Arısoy, Kilis'e yıllarca yetecek kapasitede sistemlerinin olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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