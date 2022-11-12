Kilis'in asırlık ağaçlarından elde edilen tescilli zeytinyağına yurt dışından talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'in asırlık ağaçlarından elde edilen tescilli zeytinyağına yurt dışından talep

AA

Kilis'in asırlık ağaçlarından elde edilen tescilli zeytinyağına yurt dışından talep

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı.

Kilis'te üretilen zeytin ve tescilli zeytinyağı, aroması, kendine has tadıyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 4 milyon ağaçtan yağlık ve sofralık zeytin üretimi yapılan kentte, bu sezon yaklaşık 10 bin ton civarında yağ üretilmesi bekleniyor.

Olgunlaşmasının ardından ağaçlardan toplanan zeytinler, kasalara konularak zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara getirilip yapraklarından ve dal parçalarından arındırılıyor.

Daha sonra kırma ve ezme işlemlerinden geçirilen zeytin, hamur kıvamına getirildikten sonra yoğrulma ünitesine alınarak presleniyor ve yıkanıyor.

Elde edilen zeytinyağı, filtrelerden geçirilerek krom tanklara alınıp şişelenmeye hazır hale getiriliyor.

- Yurt dışından da talep görüyor

Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytinyağı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinin yağa dönüşüm yolculuğunun başladığını söyledi.

Kilis yağlık zeytininin kuraklığa dayanıklı olduğunu belirten Polat, "150-300 yıllık ağaçlarımız var. Bu ağaçlara çiftçilerimiz çok güzel bakıyor. Bu ağaçların yağı daha kaliteli ve faydalı. Yerli ve yaşlı zeytin ağaçlarının verimi fazla. Mesela 100 kilogram zeytinden 45-50 kilogram Kilis zeytinyağı alabiliyoruz. Verim normalde yüzde 35 ama bazı bölgeler yüzde 50 verebiliyor." dedi.

Bu yıl zeytinyağında yaklaşık 10 bin ton rekolte beklediklerini vurgulayan Polat, ürettikleri zeytinyağlarını kaliteli şekilde sofralara sunacaklarını aktardı.

Polat, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği sayesinde Kilis zeytini ve zeytinyağının hak ettiği değere ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birliğin ve devletin sayesinde Kilis zeytini dünyaya pazarlanıyor, marketlere pazarlanıyor. Bu zeytinyağını Amerika, Umman, Katar, Kanada ve ilk kez Almanya'ya ihraç ettik. Bu sene de büyük bir talep var. En başta İran. İran yaklaşık bin ton yağ istiyor. İran'a geçen yıl 30 ton zeytinyağını ihraç ettik, kaliteli ve damak zevkine uygun zeytinyağı olduğunu anladılar. Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar dolayısıyla İran, Kilis zeytinyağına yöneldi. Kilis zeytinyağı Suriye'de üretilen zeytinyağıyla aynı aromaya sahip. Onlarla bu yıl da anlaşmak üzereyiz. Bu da Kilis zeytininin önünü açıyor. Çiftçilerimiz kaliteli bir mal çıkardığı zaman biz de tüketiciye en kaliteli malı götüreceğiz."

Geçen yıl 100 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştiğine dikkati çeken Polat, bu yıl 125 ton zeytinyağı ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Polat, Türkiye'de üretilen zeytinyağının yaklaşık yüzde 5'inin Kilis'ten karşılandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kilis'te partililerle bir araya geldi
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kilis'te ...
Kilis'te yapımı tamamlanan hastanenin bir bölümü Cumartesi açılacak
YEREL HABERLER Kilis'te yapımı tamamlanan hastanenin bir bölümü ...
Kilis'te atıl durumdaki araziler köylüye gelir getirici ağaç türleriyle yeşeriyor
YEREL HABERLER Kilis'te atıl durumdaki araziler köylüye gelir ...
(Görüntülü) KİLİS?TE, 10 KASIM TÖRENİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KİLİS?TE, 10 KASIM TÖRENİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.