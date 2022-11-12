Kilis'in asırlık ağaçlarından elde edilen tescilli zeytinyağına yurt dışından talep

KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Kilis'te, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinlerin yağa dönüşmesinin zahmetli yolculuğu başladı.

Kilis'te üretilen zeytin ve tescilli zeytinyağı, aroması, kendine has tadıyla mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 4 milyon ağaçtan yağlık ve sofralık zeytin üretimi yapılan kentte, bu sezon yaklaşık 10 bin ton civarında yağ üretilmesi bekleniyor.

Olgunlaşmasının ardından ağaçlardan toplanan zeytinler, kasalara konularak zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara getirilip yapraklarından ve dal parçalarından arındırılıyor.

Daha sonra kırma ve ezme işlemlerinden geçirilen zeytin, hamur kıvamına getirildikten sonra yoğrulma ünitesine alınarak presleniyor ve yıkanıyor.

Elde edilen zeytinyağı, filtrelerden geçirilerek krom tanklara alınıp şişelenmeye hazır hale getiriliyor.

- Yurt dışından da talep görüyor

Coğrafi işaret tescilli lezzetlerden Kilis zeytinyağı, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat, AA muhabirine, asırlık ağaçlardan toplanan zeytinin yağa dönüşüm yolculuğunun başladığını söyledi.

Kilis yağlık zeytininin kuraklığa dayanıklı olduğunu belirten Polat, "150-300 yıllık ağaçlarımız var. Bu ağaçlara çiftçilerimiz çok güzel bakıyor. Bu ağaçların yağı daha kaliteli ve faydalı. Yerli ve yaşlı zeytin ağaçlarının verimi fazla. Mesela 100 kilogram zeytinden 45-50 kilogram Kilis zeytinyağı alabiliyoruz. Verim normalde yüzde 35 ama bazı bölgeler yüzde 50 verebiliyor." dedi.

Bu yıl zeytinyağında yaklaşık 10 bin ton rekolte beklediklerini vurgulayan Polat, ürettikleri zeytinyağlarını kaliteli şekilde sofralara sunacaklarını aktardı.

Polat, Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği sayesinde Kilis zeytini ve zeytinyağının hak ettiği değere ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birliğin ve devletin sayesinde Kilis zeytini dünyaya pazarlanıyor, marketlere pazarlanıyor. Bu zeytinyağını Amerika, Umman, Katar, Kanada ve ilk kez Almanya'ya ihraç ettik. Bu sene de büyük bir talep var. En başta İran. İran yaklaşık bin ton yağ istiyor. İran'a geçen yıl 30 ton zeytinyağını ihraç ettik, kaliteli ve damak zevkine uygun zeytinyağı olduğunu anladılar. Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar dolayısıyla İran, Kilis zeytinyağına yöneldi. Kilis zeytinyağı Suriye'de üretilen zeytinyağıyla aynı aromaya sahip. Onlarla bu yıl da anlaşmak üzereyiz. Bu da Kilis zeytininin önünü açıyor. Çiftçilerimiz kaliteli bir mal çıkardığı zaman biz de tüketiciye en kaliteli malı götüreceğiz."

Geçen yıl 100 ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştiğine dikkati çeken Polat, bu yıl 125 ton zeytinyağı ihraç etmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Polat, Türkiye'de üretilen zeytinyağının yaklaşık yüzde 5'inin Kilis'ten karşılandığını dile getirdi.

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