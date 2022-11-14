Kilisli milli bocceci Sami Özgöçer, dünya şampiyonluğu için çalışıyor:

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KİLİS (AA) - CEBRAİL CAYMAZ - Bocce Türkiye Volo Şampiyonası'nda gençler volo altın nokta oyununda ikinciliği bulunan 19 yaşındaki Kilisli milli sporcu Sami Özgöçer, ulusal ve uluslararası şampiyonalarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Bocceyle antrenörü Mehmet Akdağ ve arkadaşları vesilesiyle tanışan Özgöçer, yaklaşık 9 yıldır bu sporda mücadele ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde birçok derece elde eden Özgöçer, 2019'da Türkiye Volo Şampiyonası gençler volo altın nokta oyununda Türkiye ikincisi oldu.

Aynı zamanda 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda birinci sınıf antrenörlük bölümü öğrencisi olan Özgöçer, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Milli sporcu Sami Özgöçer, AA muhabirine, başarılı olabilmek için çok çalıştığını söyledi.

Yaklaşık 9 yıldır bu sporla ilgilendiğini ve büyük hedefleri olduğunu anlatan Özgöçer, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için ekstra kondisyon, sağlıklı beslenme ve düzenli çalışma lazım. Onun için şimdiden çalışmalara başladım." dedi.

Özgöçer, bocceye ilk başladığı sıralarda ailesinin desteklemediğini dile getirerek, "Antrenmanlara gittiğim için ders notlarım düşmüştü ve ailem izin vermiyordu. Derece almaya başladıktan sonra ailem de destekledi. Onların desteği sayesinde milli sporcu oldum." diye konuştu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra antrenör olmayı hedeflediğini dile getiren Özgöçer, kendi sporcularını yetiştirmek istediğini dile getirdi.





- Akdağ: "En fazla başarıya ulaşan isim Sami Özgöçer"





Antrenör Mehmet Akdağ, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yeni oluşturdukları bocce sahasında çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Saha şartlarının iyileştirilmesiyle sporcularını üst düzeye taşıyacaklarını aktaran Akdağ, "Sporcularım içerisinde milli takım kadrosuna giren, Türkiye derecesi elde edenler var. Sporcularım içinde en fazla başarıya ulaşan isim Sami Özgöçer." dedi.

Akdağ, günlük antrenmanlarına devam ettiklerini anlatarak, "Türkiye Şampiyonası'nı en iyi şekilde tamamlamak için elimizden gelen en üst seviyede hazırlanmaya çalışıyoruz. Burada Sami ve diğer sporcularımız ön plana çıkacak. Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları'na sporcu göndermeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.









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