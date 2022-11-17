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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis'te vatandaşlara seslendi:

AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis'te vatandaşlara seslendi:

KİLİS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu'da egemen güçlerin oyunu var. 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. Biz ırkçılık yapmıyoruz, kimseye kötü gözle bakmıyoruz ve onları akrabalarımız olarak görüyoruz. Ama taş yerinde ağırdır." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kılıçdaroğlu, Murtaza Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti, işletme sahipleri ve vatandaşlarla görüştü.

Ziyaretin ardından caddeye kurulan platformda vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, Kilis'in kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kilis ve Türkiye'de son 10 yıldır ciddi sorunların olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Suriye'deki sorunların Kilis'e yansımaları var. Sorunlar bilgiyle, birikimle, akılla çözülür. Kavga ederek sorunlar çözülmez. Kavga ettiğinizde sorunu büyütmüş olursunuz. Herkesin huzur içerisinde yaşamasını, kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

Millet İttifakı olarak bütün sorunları "tereyağından kıl çeker gibi çözeceklerini" dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ben 5'li çetenin adamı değilim. Ben esnafın, sanayicinin, çiftçinin, üretenin, çalışanın adamıyım. Üretenin, çalışanın hakkını ve hukukunu savunurum. Esnaf kardeşim bana oy verir, vermez o ayrı bir şey ama o esnafın kazanması lazım. Esnaf orta direktir ve orta direk çökerse devlet çöker. Esnafın, çiftçinin, üreticinin kazanması lazım. O zaman memlekette huzur, bereket olur. Suriye'de yaşanan dramı da Allah'ın izniyle bitireceğiz. Suriyeli kardeşlerimiz kendi özgür iradeleriyle kendi ülkelerine gidecekler. Burada 'Gidecek misiniz?" diye sordum. 'Huzur, barış olsun gideriz' diyorlar. Biz huzuru ve barışı sağlayacağız. Orta Doğu'da egemen güçlerin oyunu var. 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz var. Biz ırkçılık yapmıyoruz, kimseye kötü gözle bakmıyoruz ve onları akrabalarımız olarak görüyoruz. Ama taş yerinde ağırdır. Onlar da kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar istiyoruz."

Kılıçdaroğlu, hem Türkiye'de hem de Suriye'de huzuru ve bereketi sağlayacaklarını belirterek, "Bunu yapmak için size ve demokrasiye ihtiyacım var. Sizler destek verdiğiniz sürece bu sorunlar çözülebiliriz. 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda çözemediler. Benim böyle uzun uzun konuşmaya niyetim yok, kalmaya da uzun uzun niyetim yok. 5 yılda Türkiye'nin en temel sorunlarını 6 lider bir araya gelerek akılla çözeceğiz, göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Benim inancım budur. Bütün haksızlıkları gidereceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşır paylaşmaz, onun bir önemi yok. Önemli olan haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkmaktır ve adaleti getirmektir. Ve adaleti bu ülkeye getireceğiz. Birlikte olmak isteyen, adaleti getirmek isteyen bütün kardeşlerime sesleniyorum, bize katılın. Adalet istiyorsanız, esnafın hakkını istiyorsanız, işsizliğin hakkını istiyorsanız, çiftçinin hakkını istiyorsanız bize katılın. Güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz. Benim saraylarda oturmak gibi bir niyetim yok. Saray falan değil, evimizde oturacağız. Eğer bu ülkede saraya birisi layıksa, o da bu ülkenin 85 milyonudur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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