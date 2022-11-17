CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kilis'te konuştu:

KİLİS (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kilis'te "Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları" programına katıldı.

Kentteki Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Kılıçdaroğlu, Kilis'in kadim bir kent olduğunu dile getirdi.

Suriye ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Biz de kazanalım Suriye de kazansın, İran da kazansın. Bütün komşularımızla ticari ilişkilerimizi büyütmeliyiz, önemli merkezler oluşturmalıyız. Özel serbest bölgeler inşa etmek mümkündür, bunları yapabiliriz. Ama bugünkü koşullarda yapamayız. Neden? Herkesle kavgalıyız. Herkesle kavgalı olursanız hiçbir şey yapamazsınız. Barış varken huzur varken beraber olmak varken kavganın kime ne faydası olur?"

Eğitimin bir aileye, bir kişiye ve bir topluma sınıf atlatan en önemli faktör olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kilis'ten Milli Eğitim Bakanı'na çok açık ve net çağrı yapıyorum. Gittiğim yerlerde dediler ki sınıflar 40-50 kişilik. Okul yetmiyor. Suriyelilerle bizim çocuklar bir arada anlaşamıyorlar yeteri kadar. Ben açık çağrı yapıyorum. Okul yetmiyorsa 11 büyükşehir belediye başkanımız var. Milli Eğitim Bakanlığı izin versin Kilis'in arzu edilen her yerine birer okul yapıp Milli Eğitim Bakanlığına teslim edelim." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tarımın önemli girdilerden olan enerji maliyetlerinden şikayet ederek, şunları kaydetti:

"Geçen Şanlıurfa'ya gittim. Yine böyle bir toplantı yaptım, kanaat önderleri, muhtarlar, odaların başkanları vardı. Şanlıurfa'nın da Kilis gibi çok bereketli ovaları var. Elektriği yer altına açtıkları kuyulardan alıyorlar. Çok pahalı tabii. Ve ödeyemiyorlar, ödeyebilmeleri için ürünü satacak ki para alacak, öyle ödesin. 'Hayır, her ay ödeyeceksin' diyorlar. Ödeyemeyince gelip elektriği kesiyor. Onlara şunu söyledim, 'Şanlıurfalılar, büyükşehir belediyesini bize verin tüm çiftçilere elektriği bedava verelim.' Söz verdim onlara, Yapabilir miyiz, yapabiliriz, çok kolay. Sayın Erdoğan, 'Elinden tutan mı var, yap' dedi. Şimdi Denizli'de yapıyoruz. Denizli'de bir belediyemiz güneş enerjisi paneli kurdu, yakında gidip kurdelesini keseceğim ve çiftçiye elektriği bedava vereceğiz. Türkiye'de bu mümkün. Neden Şanlıurfa dedim, çünkü 2,5 milyon hektar taşlık arazi var. Sıfır faizli krediyle buralara güneş santrali kurulabilir. Allah'ın güneşi bedava."

- "Muhtarlık seçimlerinde de birleşik oy pusulası olması lazım"

Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade etti.

Ülkede bir muhtarlık kanununun olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Madem demokrasinin temel taşı diyoruz. Muhtarlık seçimlerinde de birleşik oy pusulası olması lazım. Birleşik oy pusulası olmazsa olmaz. Gidiyorsunuz kabine oy kullanmaya beğenmediğiniz bir muhtar adayı varsa pusulayı cebinize koyuyorsunuz vatandaş gidiyor pusulayı bulamıyor. Bu doğru değil. Bu muhtara önem vermediğinizin bir göstergesidir. Birleşik oy pusulası olur. Nasıl milletvekilliğinde oluyorsa belediye başkanlığında oluyorsa muhtarlık seçiminde de olur. Oy pusulası olur olmaz o ayrı bir şey ama muhtarların ağırlığını yerli yerine oturtmamız lazım. Muhtarlığın bir bütçesinin olması lazım. Bütçe derken bir para harcandığı için denetlenmesi lazım. Ben bunu söylediğimde 'parayı nereden bulacaksınız' dediler. Hiç kimse unutmasın, ben maliyeciyim. Benim 27,5 yılım, bütçe nasıl yapılır bununla geçti. Diyelim ki mahallenin muhtarısınız. O mahallede oturanlar belediye başkanını seçiyor mu seçiyor. Aynı insanlar sizi de seçiyor. O mahallede oturanlar Emlak Vergisi veriyor mu? Veriyor. Emlak Vergisi'nin yüzde 1'i muhtara verilse ne olur? Hiçbir eksiklik olmaz."

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