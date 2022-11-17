BTP İl yöneticisinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 6'lı masa sitemi

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KİLİS (AA) - Kilis'te, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İl Başkan Yardımcısı Ahmet Özuymaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 6'lı masayla ilgili sitemde bulundu.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kılıçdaroğlu, bir otelde yaptığı özel toplantının ardından otel çıkışında, kendisini görmek isteyen vatandaşlarla selamlaştı.



Burada bulunan BTP Kilis İl Başkan Yardımcısı Özuymaz, Kılıçdaroğlu'na 6'lı masayla ilgili sitemde bulunarak "Atatürk'ü layıkıyla temsil edenler masada yok. Ama diğerleri masada. Ama biz her şeye rağmen yine de sizin yanınızdayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Yok yine de öyle demeyin. Biliyorum, haberim var bütün gelişmeleri biliyorum, endişe etmeyin. Kırmızı çizgimiz Atatürk, vatan ve bayrak." diye yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantının ardından temaslarını tamamlayarak kentten ayrıldı.

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