Kilis'te depodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te bir apartmanın deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında bulunan depodan 2 su motoru, 1 dalgıç, 1 matkap, 1 su anahtarı ve 1 oto lastiğinin çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheli M.S. ve D.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, D.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.



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