Kilis'te "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" yapıldı

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KİLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" Kilis'te yapıldı.



Türkiye genelinde eşzamanlı yapılan sınava Kilis'te 714 öğretmen girdi.



Sınava giren öğretmenler, kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.



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