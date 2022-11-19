Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesine bağlı Karaçağıl köyünde göçmen kaçakçılığı yapanların bulunduğu tespit edildi.
Operasyonda, özel bir araç içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli ile 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.