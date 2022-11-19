Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesine bağlı Karaçağıl köyünde göçmen kaçakçılığı yapanların bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda, özel bir araç içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli ile 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

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