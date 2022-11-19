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Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA

Kilis'te göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Elbeyli ilçesine bağlı Karaçağıl köyünde göçmen kaçakçılığı yapanların bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda, özel bir araç içerisinde göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 2 şüpheli ile 5 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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