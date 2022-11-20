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GÜNCELLEME 2 - Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 1 asker, 7 polis yaralandı

AA

GÜNCELLEME 2 - Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli saldırıda 1 asker, 7 polis yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine düştü. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Saldırıda, 1 asker ve 7 polis yaralandı. Özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu yaralılar, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Bu arada, saldırının ardından bazı zırhlı araçların sınır kapısından geçtiği, Kilis semalarında ise savaş uçaklarının olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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