Hıncal Uluç'un memleketi Kilis'te isminin verildiği okulda hüzün hakim

KİLİS (AA) - Kilis'te, bugün hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un isminin verildiği okulda hüzün yaşanıyor.
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 83 yaşındaki Uluç'un ismi, memleketi Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hacılar köyünde bulunan ilkokulda yaşatılıyor.
Hacılar Hıncal Uluç İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fidan Hira Karataş, gazetecilere, Uluç'un vefatının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bugün Hıncal Uluç amcamız vefat etti. Kendisini çok seviyoruz. Adı okulumuzda yaşıyor. Allah rahmet eylesin." dedi.
Muhammed Arda Karataş da Uluç'un ölümünden dolayı çok üzüldüklerini ifade etti.