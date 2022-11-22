Kilis'te bir otomobilden 38 bin 900 dolar çalan zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te bir otomobilden 38 bin 900 dolar çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Kazım Karabekir Mahallesi Tandırcı Sokak'ta park halindeki otomobilde gerçekleştirilen hırsızlık olayının faillerinin tespiti ve yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce şüpheli M.Ö'nün adresine operasyon düzenlendi.

Ev ve çatı katında yapılan aramada, 38 bin 900 dolar, 7 vesikalık fotoğraf, geçici koruma kimlik belgesi, sürücü belgesi yerine geçen belge, yol izin belgesi, kira sözleşmesi ve yerleşim yeri belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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