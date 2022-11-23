Kilis protokolünden Öğretmenler Günü mesajı

KİLİS (AA) - Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, öğretmenliğin dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin sadece bilgiyi çocuklara aktaran kişilerin olmadığını, aynı zamanda onlara hayatı ve hayatın anlamını öğreten mütefekkir olduğunu aktaran Soytürk, "Eğitim-öğretim camiamızın bu özel gününde Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görev şehidi olan ve ebediyete intikal etmiş olan öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekliye ayrılmış olsalar bile hayat öğretmenliğine devam eden büyüklerimiz ile görevi başındaki bütün öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Ramazan da şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz, toplumumuzun aydınlık geleceğini eğitimle inşa ederek bilgiyi, ahlakı ve davranış biçimini sevgiyle ve sabırla, yeni nesillere adeta bir nakış gibi işleyen kutsal bir mesleğin mensuplarıdır. Atatürk'ün de dediği gibi yeni nesil, ülkemizi gelecekte yeni ufuklara taşıyacak olan çocuklarımızı, her türlü bilgi ve beceri ile donatan cumhuriyetin özverili öğretmenlerinin eseri olacaktır."





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