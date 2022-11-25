GAZİANTEP (AA) - AK Parti Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis Kadın Kolları başkanlıklarınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kilis İl Kadın Kolları Siyasi Hukuki İşler Başkanı Büşra Balkan Arslan, AK Parti İl binasında düzenlenen basın açıklamasında, AK Parti'nin 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu söyledi.

Kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını belirten Balkan Arslan, "Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

-Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven ise il binasında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu belirten Güven, şöyle konuştu:

"Kadını ve kadının varlığını son derece önemseyen bir yaklaşımla Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sık sık tekrarladığı gibi kadına şiddetin, insanlığa ihanet olduğunu bir kez daha haykırıyoruz. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz." dedi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Karaçizmeli ile parti üyeleri katıldı.

- Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur da il binasında yaptığı konuşmada, partinin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şiddete karşı kadın-erkek olarak omuz omuza mücadelelerini sürdüreceklerini dile getiren Okur, bu noktada çok kararlı olduklarını aktardı.

Konuşmaların ardından kadınlar, ellerindeki turuncu balonlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti.

- Malatya

AK Parti Malatya İl Kadın Kolları üyeleri, il başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkati çeken dövizler açtı.

İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan yasal düzenlemeler ve atılan adımları anlattı.

Kadına yönelik şiddetin cezalarını artırdıklarını belirten Pelitoğlu, "Nikahlı eşe karşı işlenen suçu boşanmış eşi de kapsayacak şekilde düzenledik. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda 'iyi hal' indirimini kaldırdık ve kadına şiddeti 'katalog suç' kapsamına aldık. Artık takım elbise giyen, kravat takanlar takdir indirimi gerekçesinden faydalanamıyor." diye konuştu.

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