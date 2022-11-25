Kilis'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te 2 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatıldı.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nden ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki galeriden 2 otomobili çalan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.K. ile H.K, hakimlikçe tutuklandı.

Biri Gaziantep'te terk edilmiş olarak bulunan 2 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.

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