Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kilis'te ziyaretlerde bulundu

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KİLİS (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kilis'te ziyaretler gerçekleştirdi.

Ekrem Çetin Mahallesi'nde pazarcı esnafını ziyaret eden Özdağ, Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaflarla görüştü.

Topçuoğlu Taziye Evi'ne geçerek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ'ın annesi için taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafla da sohbet etti.

Ümit Özdağ daha sonra Kilis Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanı'na geçti.

Özdağ, meydandaki saksıya biber çiçeği dikti.





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