Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Taşkıran Sokak'ta bulunan bir evde yabancı uyruklu şahısların olduğunu belirledi.

Yapılan operasyonda yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye uyruklu göçmenler, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.