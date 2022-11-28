Kilis'te 9 düzensiz göçmen yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi Taşkıran Sokak'ta bulunan bir evde yabancı uyruklu şahısların olduğunu belirledi.
Yapılan operasyonda yurda kaçak yollardan girdiği belirlenen Suriye uyruklu 9 kişi yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Suriye uyruklu göçmenler, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.