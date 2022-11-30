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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı

AA

Kilis'te hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te zeytinyağı işleme fabrikasından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Duruca köyünde M.Ş'ye ait zeytinyağı işleme fabrikasından 11 zeytin hasat makinesi ile içerisi zeytin dolu 35 bidonun çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kimlikleri belirlenen 2 şüpheli çalınan malzemelerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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