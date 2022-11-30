"Kilis ekşili kebabı" coğrafi işaretle tescillendi

KİLİS (AA) - Kilis mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan ekşili kebap, coğrafi işaretle tescil edildi.
Kilis Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kilis ekşili kebabı" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusu sonuçlandı.
Tescil belgesinin Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu tarafından teslim alındığı belirtilen açıklamada, belediye olarak Kilis'e özgü birçok ürünün tescil edilmesi için girişimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.