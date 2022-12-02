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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kilis'te yaşlı çiftin resmi nikahları 33 yıl sonra kıyıldı

AA

Kilis'te 33 yıldır birlikte yaşayan 86 yaşındaki Duran Alagöz ve 65 yaşındaki Elmas Kırta çifti evliliklerini resmiyete dönüştürdü.

Kilis'te yaşlı çiftin resmi nikahları 33 yıl sonra kıyıldı

KİLİS (AA) - Kilis'te 33 yıldır birlikte yaşayan 86 yaşındaki Duran Alagöz ve 65 yaşındaki Elmas Kırta çifti evliliklerini resmiyete dönüştürdü.

Kilis Belediyesi Nikah Salonu'ndaki törene Duran Alagöz yürüteçle geldi.

Resmi nikahları kıyılan çifte evlilik cüzdanlarını çocukları verdi.

Daha sonra çift, kendi resimlerinin üzerinde olduğu pastayı kesti ve birbirlerine ikram etti.

Duran Alagöz, nikah töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, nikahın kıyılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Elmas Kırta da 33 yıldır bugünü beklediklerini belirterek "Mutluyum, huzurluyum. Bu eşimden 5 çocuğum var. Eşimin de diğer eşinden 2 çocuğu vardı. Toplam 7 çocuğumuz var. İkinci evliliğim. 20 torunumuz var." dedi.

AK Parti Kilis Merkez İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Burcu Gülocak da Duran Alagöz ile bir ev ziyareti vesilesiyle tanıştıklarını ifade ederek "Evde ihtiyaçları vardı. Kuru gıda, temizlik malzemesine bunları temin edecektik. Ama kendisi 'Bana bunları getirmeyin, benim bir hayalim var onu gerçekleştirin.' dedi. Kendisi 86 yaşında ve daha önce hiç resmi nikahı olmamış. 33 yıldır Elmas teyzeyle zaten hayatını birleştirmişti. Biz de onun bu isteğini kırmadık. Kilis Belediyesiyle birlikte bugün onların nikahlarını kıydık. 33 senelik isteklerini yerine getirmiş olduk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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