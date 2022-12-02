Kilis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te çeşitli suçlardan 2 ila 13 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç ve suçlularla etkin mücadele edilerek genel kamu düzenin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan 43 şüpheli yakalandı.

Çeşitli suçlardan 2 ila 13 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer 29 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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