Kilis'te jandarma ekipleri öğrencileri hayvan sevgisi konusunda bilgilendirdi

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma tarafından öğrenciler, hayvan sevgisi konusunda bilgilendirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca, Hasanceli İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören 213 öğrenciye hayvan sevgisini aşılamak, jandarmanın bu konudaki imkan, kabiliyetlerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak için "Hayvan Sevgisi" sunumu yapıldı.
Köpekle gösteri yapan ekipler, öğrencilere "Jandarma Tim" çizgi filmini izleterek, balon ve boyama kitabı dağıttı.