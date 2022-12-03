Kilis'te çiftçilere mercimek tohumu dağıtıldı

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KİLİS (AA) - Kilis'te çiftçilere sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında "Atıl Araziler Tohumla Buluşuyor" adı altında müdürlüğün bahçesinde mercimek tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

Proje kapsamında 290 çiftçiye yüzde 75'i hibe olarak karşılanan yaklaşık 5 bin dekar alana ekilmek üzere 64 ton sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, çiftçilerin her koşulda tarımsal üretime katkıda bulunarak insanların sıkıntı çekmeden güvenli gıdaya erişimini sağladıklarını belirtti.

Devletin her zaman çiftçinin destekçisi olduğunu aktaran Kökçüoğlu, "Devletimizin de desteği ile üretimi hız kesmeden devam ettirdiniz. Devletimiz bugün olduğu gibi bundan sonraki süreçte de siz eli öpülesi çiftçilerimizin yanında ve destekçisi olacaktır. İnşallah mevsimde uygun gider bol ve bereketli hasatları da hep beraber görürüz. Atıl tarım arazilerinin ülkemiz ekonomisine kazandırılması maksadıyla bugün teminini gerçekleştirdiğimiz tohumluk ve bundan sonra hazırlayacağımız projelerle artık mercimek anavatanına dönüyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

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