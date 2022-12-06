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Kilis'te 10 yıl önce 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanması sürdü

AA

Kilis'te 10 yıl önce 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanıkların yargılanması sürdü

KİLİS (AA) - Kilis'te yaklaşık 10 yıl önce anne, oğlu ve gelininin öldürülmesiyle ilgili davada, haklarında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan gelinin babası, annesi ve 3 kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba Abdullah A, oğlu Mehmet Fatih A. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı yer aldı.

Duruşma savcısı, mütalaasında Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca tanzim edilen raporda, belirtilen örnekler ile maktullere ait vücut örnekleri arasında karşılaştırmanın yaptırıldığını belirtti.

Tutuklu sanıkların tahliyesini isteyen duruşma savcısı, şunları kaydetti:

"10 Ağustos 2012 tarihli Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca tanzim edilen kriminal raporunda belirtilen bayan genotip ile 26 Ocak 2022 tarihli Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca tanzim edilen kriminal raporunda Emine Düzkaya isimli şahsın DNA örneklerinin uyumlu olduğu, erkek genotip ile uzmanlık raporunda Mehmet Fatih A'dan alındığı anlaşılan kan örneğinin 26 Ocak 2022 tarihli Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca tanzim edilen kriminal raporunda uyumlu olduğu, 10 Ağustos 2012 tarihli Ankara Kriminal Polis Laboratuvarınca tanzim edilen kriminal raporun üzerinde yapılan incelemede beyaz renkli sigara izmaritinin maktul Emine Düzkaya'nın ikametinde elde edildiği, svap örneğinin sanıklar tarafından kullanılan 27 AH 527 plaka sayılı araç içerisinden elde edildiği dikkate alındığında sanıkların üzerine atılı suç eylemlerini gerçekleştirdiklerine dair delilleri güçlendirmediği, bu haliyle sanıkların atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, yeterli, inandırıcı delil elde edilemediği anlaşılmakla, sanıkların müsnet suçtan 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatlerine ve tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Maktul yakınlarının avukatı da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları ve tutuksuz olarak yargılanan sanıkların da tutuklanması talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Abdullah A. üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mehmet Fatih A. da suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.

Sanıkların avukatı ise Yargıtay bozma ilamında belirtilen hususların mahkemece yeniden değerlendirilerek düzeltildiğini, mevcut delil itibariyle bozma öncesi kararın aksine aleyhte herhangi bir delilin bulunmadığını ifade ederek, müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

- Olay

İstanbul'da yaşayan Emine Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla gelinlerinin ailesinin evine giderek düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüş, ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kilis'e bağlı Deliçay köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 22 Nisan 2012'de piknik yapan vatandaşların fark etmesiyle Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun toprağa gömülü cesetleri bulunmuştu.

Cesetlerin çıkmasının ardından gelinin ailesi, Suriye'ye kaçmış, daha sonra yurda gelen ve yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtayın yeterli araştırma yapılmadığı için bozduğu dosyada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince talep edilen ayrıntılı HTS raporunda bazı sanıkların olay günü, olay yerinde olduklarının belirlenmesi üzerine 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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