Kilis'in kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

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KİLİS (AA) - Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal, şehitlik ziyaretiyle başlayan etkinlik kapsamında temsili olarak şehre giren Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği üyelerini Adnan Menderes Bulvarı'nda çiçekle karşıladı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, mehteran ve atlı birlik eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, vatana yönelik hain saldırılara karşı kahramanca mücadele eden atalarının aylar boyunca eşsiz bir direnişle düşmanı kente sokmayarak tarihte benzeri az görülen bir destan yazdığını söyledi.

Ramazan, 101 yıl önce yazılan bu destanın Kilisliler için gurur ve sevinç kaynağı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"101 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakarlıklar, bugün bizlerin çalışma azminde ve kararlılığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal'in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de 'İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler.' sözü, daha istiklal mücadelesinin başında Kilis'in ve Kilislilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu gözler önüne sermiştir."

Törende AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı, 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı konser verdi.

Tören, kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle son buldu.

Törene, 1. Hudut Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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