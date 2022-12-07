Kilis'te bir kişiyi dolandırmaya çalışan 3 zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te bir kişiyi, telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kentteki dolandırıcılık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, Tekye Mahallesi'nde F.C.K'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişinin, kimliğinin kopyalandığı ve bunun yasa dışı işlerde kullanıldığını söyledikleri mağduru dolandırmak istediklerini tespit etti.

Gözaltına alınan A.A, A.K. ve H.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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