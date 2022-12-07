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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Kilis'te toplandı

AA

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Kilis'te toplandı

KİLİS (AA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) 26. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nı Kilis'te gerçekleştirdi.

Kilis Basın Cemiyetinin ev sahipliğinde bir otelde yapılan toplantıda, medyanın sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünde Kilis'te olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kilis'in önemli bir kent olduğunu anlatan Kolaylı, "Biz ilk toplantımızı Siirt'te yapmıştık, ikinci toplantımızı Edirne'de yaptık. Daha sonraki toplantımızı ise Sinop'ta yapmıştık. Şimdi ise güney illerimizden biri olan Kilis'te yapıyoruz. Yani Türkiye'nin dört bir yanını 26. kez dolaşıyoruz. 26. toplantımızı Kilis'te yapmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz." dedi.

Kolaylı, önümüzdeki günlerde internet gazeteciliği ile ilgili gelişmelerin yaşanacağını ve en büyük sorunlarından birinin gazetecilik meslek yasasının olmaması olduğunu ifade etti.

Kolaylı, toplantının sonuç bildirgesini yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Kilis Basın Cemiyeti Başkanı Abdullah Alpdağ ise Türkiye'nin dört bir yanından Kilis'e gelen meslektaşları ile gurur duyduğunu dile getirerek toplantıya destek olan il yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle havai fişek gösterisi yapıldı.

Toplantıya, 81 ilin gazeteciler cemiyeti başkanları, federasyon temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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