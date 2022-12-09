Kilis’te taşımalı eğitim gören 3 bin öğrencinin yemeği meslek lisesince karşılanıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KİLİS (AA) - Kilis’te taşımalı sistemle eğitim veren okullardaki öğrencilerin öğle yemeği, Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanıyor.

Okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören 11. sınıf 20 öğrenci, usta öğreticilerle hem yemek yapmayı öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, gazetecilere, amaçlarının öğrencilere sıcak ve taze yemek ulaştırmak olduğunu belirtti.

Hazırlanan yemeklerin 21 taşıma merkezine ulaştırıldığını anlatan Akkurt, "Yemekleri öğrencilerimize en sıcak ve en sağlıklı şekilde ulaştırmak için gayret ediyoruz. Bu sayede taşımalı öğrencilerimize sağlıklı yemek ulaşırken, meslek lisesi öğrencilerimizi de güzel bir uygulama alanı buluyor." dedi.

Akkurt, şu an Kilis’te yaklaşık 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek ulaştırıldığını kaydetti.



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