Kilis'teki mayın patlamasıyla ilgili 8 sanığın yargılanmasına devam edildi

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KİLİS (AA) - Kilis sınır hattında 2017'de mühendis Mehmet Akcan'ın hayatını kaybettiği mayın patlamasıyla ilgili FETÖ hükümlüsü, dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. ile diğer 7 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mazeret bildiren sanıklar katılmadı. Duruşmada maktulün ağabeyi Muzaffer Akcan ve avukatı hazır bulundu.

Maktulün yakınlarının avukatı, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, olayda başka sorumluluğu tespit edilen ya da edilecek olanlarla ilgili gereğinin yapılması için başsavcılığa yazılan müzekkerenin akıbetinin sorulmasına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 14 Mart 2023'e erteledi.

- Olay

Kilis'te mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de, Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.

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