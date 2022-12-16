GÜNCELLEME - Kilis'te 2 işçi göçük altında kaldı

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KİLİS (AA) - Kilis'te içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğerini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İşçilerden Bayram Yıldız, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer işçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.

Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Olayın görgü tanığı Mehmet Gündüz, gazetecilere, köyde yaşadığını belirterek, "İşçiler, taş diziyorlardı ve toprak kayması sonucu altında kaldı. Olayı gördüm. Ben burada işçi değilim ama işlerim için buradan geçiyordum." diye konuştu.

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