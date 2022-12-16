Kilis'te 10 yıl önce 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili davada sanıklar beraat etti

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KİLİS (AA) - Kilis'te yaklaşık 10 yıl önce anne, oğlu ve gelininin öldürülmesiyle ilgili davada, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan gelinin babası, annesi ve 3 kardeşi hakkında yine beraat kararı verildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Abdullah A, oğlu Mehmet Fatih A. ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Maktul yakınlarının avukatı, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını ve tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklanmasını istedi.

Tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraat talebinde bulundu.

Sanıkların avukatı, müvekkillerinin aleyhinde herhangi bir delilin bulunmadığını ifade ederek, beraat talebini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, işledikleri suçun sabit olmaması nedeniyle tüm sanıkların beraatine karar verdi beraat kararı verdi. Tutuklu sanıklar, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

- Olay

İstanbul'da yaşayan Emine Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla gelinlerinin ailesinin evine giderek düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüş, ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kilis'e bağlı Deliçay köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 22 Nisan 2012'de piknik yapan vatandaşların fark etmesiyle Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun toprağa gömülü cesetleri bulunmuştu.

Cesetlerin çıkmasının ardından gelinin ailesi, Suriye'ye kaçmış, daha sonra yurda gelen ve yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtayın yeterli araştırma yapılmadığı için bozduğu dosyada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince talep edilen ayrıntılı HTS raporunda bazı sanıkların olay günü, olay yerinde olduklarının belirlenmesi üzerine 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.​​​​

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