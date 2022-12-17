Kilis'te trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

KİLİS (AA) - Kilis'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, 27 AEP 813 plakalı otomobilin sürücüsü, Öncüpınar Gümrük Kapısı yolunda sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki tarlanın tel örgülerine, ardından bahçedeki zeytin ağacına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle zeytin ağacı yerinden söküldü. Otomobilde bulunan M.O.M. ve S.U.Ö. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.