Kilis'te göçükte hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi

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KİLİS (AA) - Kilis'te içme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altında kalarak hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi morgundaki işlemleri tamamlanan Bayram Yıldız (56) ve Hasan Çelik'in (55) cenazeleri, Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne getirildi. Cenazeler, helallik alınmasının ardından tören için köyün camisine getirildi.

Yıldız ve Çelik'in cenazeleri, kılınan namazın ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Törene, Çelik ile Yıldız'ın yakınları, Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Olay

Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında dün göçük meydana gelmiş, Bayram Yıldız ve Hasan Çelik toprak altında kalmıştı. AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından toprak altından çıkartılan Yıldız ve Çelik, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Çelik ile Yıldız, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.





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