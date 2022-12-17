Kilis'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Hacim nedir, ne ile ölçülür?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, çevre yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 79 AE 383 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.



Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangında araçta hasar meydana geldi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.