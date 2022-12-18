Kilis'te yanan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KİLİS (AA) - Kilis'te seyir halindeki tıra ve park halindeki tırın dorsesine çarparak alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 ER 551 plakalı otomobil, Öncüpınar Gümrük Kapısı yolunda aynı istikamette ilerleyen A.A. idaresindeki 27 PT 629 plakalı tıra arkadan çarptı. Daha sonra otomobil, yolun kenarında park halindeki çimento yüklü 27 VD 452 plakalı tırın dorsesine çarparak alev aldı.

Otomobilde bulunan F.A, M.K. ve M.S. çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde ve park halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar F.A, M.K. ve M.S'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, çimento yüklü tırın dorsesinde maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kilis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kilis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.