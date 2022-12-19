AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kilis'te gençlerle buluştu:

KİLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "İttifak dostluk demektir, birbirine güvenmeyi gerektirir. Kardeşinize güvenmezsiniz ama böyle bir ittifakın mensubuna güvenirsiniz, güvenmek zorundasınız. Ama şimdiden Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle büyük bir darbe vurdular ki. Bunu vuran da Meral Akşener. Bunun unutulması, bunun geçilmesi mümkün değil." dedi.

Canpolat Paşa Gençlik Merkezinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" gençlik buluşmasına katılan Canikli, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

Yıldız Teknik Üniversitesinde bir öğretim görevlisinin Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği konusunda soru yöneltilen Canikli, kutsal değerlere hakaretin Türk Ceza Kanununda suç kapsamında olduğunu belirterek, "Hukuk sistemi içerisinde kalarak her türlü müeyyide uygulanıyor ve uygulanacak. O yüzden en ufak bir tereddüdünüz kalmasın. Mevcut sistemimiz içerisinde verilebilecek her türlü ceza uygulanacak. Burada en önemlisi toplumun gösterdiği tepkidir ve aldığı pozisyondur. Esas olan o ve o konuda da hamdolsun Türkiye'nin bütün bölgelerinden olması gereken tepki bu ahlak dışı, terbiyesiz davranışa gösterildi. Milletimiz gereken tepkiyi ortaya koydu." dedi.

AK Parti hükümetinden önceki 11 yılda 3 milyon 855 bin kişilik iş imkanının oluşturulduğunu ifade eden Canikli, şöyle devam etti:

"Bizim döneme baktığımız zaman 2002'de 19 milyon çalışan var, bugün 31 milyon. Yani 12 milyon, aynı süre içerisinde. AK Parti'nin 20 yılında oluşturulan istihdam kapasitesi, iş imkanı 12 milyon. Bir tarafta 3 milyon 855 bin, bizim 21 yılımız da 12 milyon. Nerdeyse 3,5 kattan fazla iş imkanı ortaya çıkartılmış, istihdam oluşturulmuş. Bu gerçekten muhteşem bir rakamdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey yok. Yüksek enflasyon döneminde herkesin üretim azalacak, işsizlik artacak diye beklediği son bir yılda oluşturulan istihdam 2 milyon 547 bin."

Canikli, 2023 seçimlerinde herhangi bir sorun beklemediklerini, rehavete kapılmadan çalışmaları sürdürmek gerektiğini dile getirdi.

- "Yapılan Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerlemesidir"

Canikli, şunları kaydetti:

"En son hepimizin görmüş olduğu şu tiyatroyu seyrediyorsunuz. İmamoğlu'na verilen o ceza, sonra Meral Akşener'le mutluluk pozları ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan apar topar gelmesi. Burada ne var? Her şeyden önce çok ciddi bir ittifak oluşturmaya çalışıyorlar. Daha henüz iktidara falana da gelmediler. Herhangi bir güç elde etmediler. Yapılan nedir? Yapılan Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu arkadan hançerlemesidir. Bu ifade bize ait değil, bu ifade kendilerine ait. Ne yapmaya çalışıyor? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor, Meral Akşener onu yapmak istemiyor. Muhtemelen kendisi istiyor ama direk söylemiyor. Önce onun olmayacağını, seçilemezsin diye ikaz etmeye çalışıyor. Satrançta hamleler birer birer yapılır. Onu devre dışı bırakırken kimi kullanıyor? İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı kullanıyor. Orada diyor ki bunların kamuoyu desteği senden daha yüksek. Onun için seçilebilir biri olması gerekiyor diyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu ısrar ediyor. Aralarındaki bu çekişmeyi hepimiz görüyoruz. Ama bu hamle çok sert bir hamle."

- "Kılıçdaroğlu'na öyle büyük bir darbe vurdular ki"

Canikli, Akşener'in Saraçhane organizasyonuyla CHP'li bir belediye başkanını kendi parti mensubu gibi sahiplendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu aslında İmamoğlu ile CHP arasında çatlak oluşumuna neden oluyor. Bilerek yapıyor, bilmemesi mümkün değil. Nitekim CHP'liler her yerde İmamoğlu'na ateş püskürtüyorlar. Yani orada emrivaki yaparak o havayla o rüzgarla İmamoğlu'nu aday göstermeye çalışıyor. Esas niyet de o değil. Şahsi yorumum kendisi cumhurbaşkanlığına aday olmak istiyor. Adım adım gidiyor. Sonuç itibarıyla çok güçlü, samimi ve Türkiye'nin problemlerini çözeceklerini iddia eden bir ittifak yapıyorlar. İttifak dostluk demektir, birbirine güvenmeyi gerektirir. Kardeşinize güvenmezsiniz ama böyle bir ittifakın mensubuna güvenirsiniz, güvenmek zorundasınız. Ama şimdiden Kemal Kılıçdaroğlu'na öyle büyük bir darbe vurdular ki. Bunu vuran da Meral Akşener. Bunun unutulması, bunun geçilmesi mümkün değil."

Canikli ve beraberindekiler, Kilis Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ile Sivil Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran'ı ziyaret etti.

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