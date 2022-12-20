Kilis'te bağımlılıkla mücadele ve KADES stantları açıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KİLİS (AA) - Kilis'te Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince açılan stantlarda bağımlılıkla mücadele ve KADES uygulaması bilgilendirmesi yapıldı.



Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantları ziyaret eden Vali Recep Soytürk, emniyet müdürü ve jandarma komutanının uyuşturucuyla mücadelede olağanüstü gayret gösterdiklerini belirtti.

YEDAM görevlilerinin iyi işler çıkardığını anlatan Soytürk, "Gençlerle birebir konuşarak rehabilite etmeye çalışıyorlar. Özel bir mekanları var. Çalışmalarından son derece memnunum. Çok özgün yöntem ve fikirleri var. Kurumlarla ilişkileri çok iyi." dedi.

Soytürk, KADES uygulamasının telefonlara indirilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadınlar da dahil herkese ulaşmak istediklerini kaydetti.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt da Kilis'te KADES uygulamasını 3 bin 821 kişinin kullandığını, bu rakamı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

YEDAM Sosyal hizmet Uzmanı Rabia Alioğlu ise 2019'dan bu yana Kilis'te görev yaptıklarını, alkol, sigara, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı alanında çalıştıklarını ifade etti.

Bağımlılıkla mücadeleyi sürdürdüklerini aktaran Alioğlu, "Bağımlılık inişleri çıkışları olan bir hastalık. Biz ilaçlı bir destek sağlamıyoruz çünkü bağımlılık tek ayaklı bir sehpa değildir. Biz bunu 3 ayaklı bir sehpaya benzetiyoruz. Bir kısmı tıbbi bir tedavi, bir kısmı psikososyal bir destek, diğer kısmı ise ailesel ve sosyal çevredir. Bunlardan tek bir tanesi eksik olduğunda aslında ilerlememiz ya da iyileşmemiz mümkün olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

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