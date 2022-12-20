Bebeğini boğarak öldürmekten müebbet hapis cezasıyla aranan kadın Gaziantep'te yakalandı

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KİLİS (AA) - Kilis'te 2014 yılında bebeğini boğarak öldürmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü, Gaziantep'te yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilen F.Ş'nin (39) Gaziantep'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 2019 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan F.Ş'yi yakalayarak Kilis'e getirdi.

F.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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