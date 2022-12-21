Kilis'te "Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı An(la)mak" konferansı düzenlendi

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KİLİS (AA) - Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın vefatının yıl dönümü dolayısıyla memleketi Kilis'te "Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'yı An(la)mak" konferansı gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, İstanbul doğumlu olmasına rağmen kendisini Kilisli olarak gördüğünü ve buraya yerleşeceğini söyledi.

1984 yılından bu yana her yıl Kilis'e geldiğini anlatan Yavaşca, Kilis'in gelişmesiyle gurur duyduğunu aktardı.

Alaeddin Yavaşca'nın doğduğu evin müze yapıldığını anımsatan Ayten Yavaşca, öğrencilere müzeyi ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Eşini anlatan Yavaşca, "Alaeddin Yavaşca bebekken çok ağlayan bir bebekmiş. Babası onun ağlamasından çok rahatsız oluyormuş. Baba Hacı Cemil Efendi müziğe meraklı, İstanbul'dan daima taş plaklar getiriyor, onları çalarmış. Ağlayınca onu duymamak için taş plağı koyuyor ve Yavaşca'nın ağlaması duruyor. Baba şaşırıyor. Plağı durduruyor gene başlıyor ağlamaya. Babası 'Ben bu işin kolayını buldum, ağladıkça ben bu plağı çalarım' diyor." ifadelerini kullandı.

Eşinin dürüst ve kaliteli bir insan olduğuna dikkati çeken Yavaşca, "Ben onu tanıdığım zaman 19 yaşındaydım. Alaeddin Yavaşca 35 yaşındaydı. Çok dürüst, efendi, kaliteli bir erkekti. Bana bir gün dedi ki 'Bak kızım sen çok efendi, akıllı, mantıklı bir kızsın. Bekle bu benim etrafımdaki herkes gidecek, bir tek sen kalacaksın.' dedi. Hakikaten sözünü tuttu ve sonra evlendik." ifadelerini kullandı.

Eşinin eğitim ve müzik hayatını anlatan Yavaşca, eşinin sesini duyduğunda dayanamayarak ağlamaya başladığını dile getirdi.

Alaeddin Yavaşca'nın sahne alması için gazinolardan gelen teklifleri kabul etmediğini aktaran Yavaşca, "'Müzik benim için ibadettir. Hiçbir zaman için müzik gazinoda icra edilmez. Sarhoş mezesi yapılmaz.' derdi." şeklinde konuştu.

Eşiyle olan anılarını da paylaşan Ayten Yavaşca, eşinin kendisini çok sevdiğini ve yanından ayrılmasını istemediğini sözlerine ekledi.

Vali Recep Soytürk, konferansın sonunda Ayten Yavaşca'ya hediye takdim etti.

Konferansa, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ve öğrenciler katıldı.

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