Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında 10 zanlı tutuklandı

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KİLİS (AA) - Kilis'teki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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