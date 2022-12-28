Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kilis'te konuştu:

KİLİS (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Çocuklarımızın pandemi sonrasındaki dijital bağımlılıktan kurtulması ve dijital becerilerinin olumlu bir şekilde geliştirilmesi için özel çabalar sarf etmekteyiz." dedi.

7 Aralık Üniversitesi tarafından Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen "Üniversiteli Olmak: Bugünün Birikimleri Yarının Kazanımları" konulu konferansta konuşan Yılmaz, Kilis'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Öğrencilere tecrübelerini anlatan Yılmaz, insan hayatında sermayeyi oluştururken temiz bir çevre oluşturmak, iyi bir insan kaynağı oluşturabilmek, itimat ve tecrübe biriktirmek gerektiğini ifade etti.

Dijital bağımlılığın bulaşıcı bir hastalık haline geldiğine dikkati çeken Yılmaz, "Dijital obezite ve dijital problemler sizin de yakından bildiğiniz, artık ailelerimizin de çıkmazı haline gelmiştir. Şu bir gerçektir ki dijital obeziteyle sizlerle beraber mücadele edeceğiz. Biz bugün lise çağındaki hatta ortaokul, ilkokul çağındaki çocuklarımızın pandemi sonrasındaki dijital bağımlılıktan kurtulması için ve dijital becerilerinin olumlu bir şekilde geliştirilmesi için özel çabalar sarf etmekteyiz. Çünkü bu da bir bulaşıcı hastalık haline gelmiştir." diye konuştu.

Hayatın bir tecrübeden ibaret olduğunu belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu tecrübe sosyal hayatın içerisinde kazanılır. Sizin özellikle girişimcilik yönünüzün geliştirilmesi, farklı projeleri kendi alanınızda ortaya koymanız, gerek ulusal gerek uluslararası projelerde yer almanız ve bir bakıma birilerinin size bir şey yapmasını söylemeden önce kendiniz bir şeyler ortaya koyarak bir ürün çıkarmanız bunların hepsi sizin için bir kazanım olacak."

Yılmaz, öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri noktasında da tavsiyelerde bulunarak, öğrenme imkanlarının geçmişe nazaran daha çok arttığını kaydetti.

Nesilleri yetiştirirken onların kariyer planlamasıyla beraber karakterlerini de inşa etmek gerektiğini vurgulayan Yılmaz, öğrencilere mesleği severek yapmanın önemini anlattı.

Programda 7 Aralık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Aldemir de bir sunum gerçekleştirdi.

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